MERCADO DE ATÚN ENLATADO 2020, TENDENCIAS GLOBALES, PREVISIÓN DE ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES Y CRECIMIENTO PARA 2025

Un nuevo estudio de mercado, titulado “Tendenciaspróximas del mercado deatún enlatado, impulsores de crecimiento y desafíos” ha aparecido en WiseGuyReports.

Este informe proporciona un estudio en profundidad de “Mercado deAtún Enlatado”utilizando el análisis SWOT, es decir, Fuerza, Debilidad, Oportunidades y Amenaza para la organización. El informe del mercado del atún enlatado también proporciona un estudio en profundidad de los actores clave en el mercado que se basa en los diversos objetivos de una organización como la elaboración de perfiles, el esquema del producto, la cantidad de producción, la materia prima requerida y la salud financiera de la organización.

Se espera que el mercado mundial del atún enlatado esté valorado en 4753,2 millones de dólares EE.UU. en 2020 alcanzará los 7275,8 millones de dólares EE.UU. a finales de 2026, creciendo a un 6,2% de LAGR en 2021-2026.

Este informe se centra en el volumen y el valor del atún enlatado a nivel mundial, regional y de empresa. Desde una perspectiva global, este informe representa el tamaño general del mercado del atún enlatado mediante el análisis de los datos históricos y las perspectivas futuras. A nivel regional, este informe se centra en varias regiones clave: América del Norte, Europa, China, Japón, Asia sudoriental y Corea del Sur, etc.

Mercado Global de Atún Enlatado: Análisis Competitivo

Esta sección del informe identifica a varios fabricantes clave del mercado. Ayuda al lector a entender las estrategias y colaboraciones que los jugadores se están centrando en la competencia de combate en el mercado. El informe completo ofrece una mirada microscópica significativa en el mercado. El lector puede identificar las huellas de los fabricantes conociendo los ingresos globales de los fabricantes, el precio global de los fabricantes y las ventas de los fabricantes durante el período de previsión de 2015 a 2019.

Los principales actores en el mercado mundial del atún enlatado incluyen:

Dongwon

Bumble Bee Foods

Thai Union Group (TUF)

Crown Prince, Inc.

Mar Natural

Planeta Salvaje

Atún Americano

Century Pacific Food

Frinsa del Noroeste

Hagoromo

Análisis de segmento de mercado

El informe de investigación incluye segmentos específicos por tipo y por aplicación. Este estudio proporciona información sobre las ventas y los ingresos durante el período histórico y previsto de 2015 a 2026. Comprender los segmentos ayuda a identificar la importancia de los diferentes factores que ayudan al crecimiento del mercado.

Segmento por tipo, el mercado de atún enlatado se segmenta en

Atún Blanco Enlatado

Atún ligero enlatado

El segmento del atún blanco enlatado tiene una participación comparativamente mayor en el mercado global, que representa alrededor del 64%.

Segmento por aplicación

Supermercados e Hipermercados

Colmados

Minoristas en línea

Otros

El canal de distribución de supermercados e hipermercados es el principal método de comercialización del atún enlatado en torno al 58%.

Mercado Mundial del Atún Enlatado: Análisis Regional

Se analiza el mercado del atún enlatado y las regiones (países) proporcionan información sobre el tamaño del mercado. El informe incluye el tamaño del mercado en el país y en la región para el período 2015-2026. También incluye el tamaño del mercado y la previsión por tipo y por segmento de aplicación en términos de ventas e ingresos para el período 2015-2026.

Las principales regiones cubiertas en el informe del mercado del atún enlatado son:

América del Norte, Estados Unidos, Canadá, Europa, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Rusia, Asia-Pacífico, China, Japón, Corea del Sur, India, Australia, Taiwán, Indonesia, Tailandia, Malasia, Filipinas, Vietnam, América Latina, México, Brasil, Argentina, Oriente Medio y; Africa, Turquía, Arabia Saudita, EE.UU.

Principales puntos clave en la tabla de contenido

1 Visión general del mercado del atún enlatado

1.1 Visión general del producto y alcance del atún enlatado

1.2 Segmento de atún enlatado por tipo

1.2.1 Comparación global de la tasa de crecimiento de las ventas de atún enlatado por tipo (2021-2026)

1.2.2 Atún Blanco enlatado

1.2.3 Atún ligero enlatado

1.3 Segmento de atún enlatado por aplicación

1.3.1 Comparación de ventas de atún enlatado por aplicación: 2020 VS 2026

1.3.2 Supermercados e hipermercados

1.3.3 Tiendas de conveniencia

1.3.4 Minoristas en línea

1.3.5 Otros

1.4 Estimaciones y Pronósticos del Tamaño del Mercado del Atún Enlatado Mundial

1.4.1 Ingresos Globales por Atún Enlatado 2015-2026

1.4.2 Ventas Globales de Atún Enlatado 2015-2026

1.4.3 Mercado de atún enlatado Tamaño por región: 2020 Frente a 2026

….

6 Perfiles de empresa y cifras clave en el negocio de atún enlatado

6.1 Dongwon

6.1.1Información de la Corporación

6.1.2 Descripción de Dongwon, Visión General del Negocio e Ingresos Totales

6.1.3 Ventas de atún enlatado Dongwon, Ingresos y Margen Bruto (2015-2020)

6.1.4 Productos Dongwon ofrecidos

6.1.5 Dongwon Desarrollo Reciente

6.2 Bumble Bee Foods

6.2.1 Bumble Bee Foods Sitios de Producción de Atún Enlatado y área servida

6.2.2 Descripción de los alimentos de bumble Bee, visión general del negocio y los ingresos totales

6.2.3 Bumble Foods Enlatado Ventas de Atún, Ingresos y Margen Bruto (2015-2020)

6.2.4 Productos de Bumble Bee Foods ofrecidos

6.2.5 Bumble Bee Foods Desarrollo reciente

6.3 Grupo de la Unión Tailandesa (TUF)

6.3.1 Thai Union Group (TUF) Sitios y zonas de producción de atún enlatado

6.3.2 Descripción del Grupo de la Unión Tailandesa (TUF), Visión General del Negocio e Ingresos Totales

6.3.3 Thai Union Group (TUF) Ventas de Atún Enlatado, Ingresos y Margen Bruto (2015-2020)

6.3.4 Productos ofrecidos por Thai Union Group (TUF)

6.3.5 Desarrollo reciente del Grupo de la Unión Tailandesa (TUF)

6.4 Crown Prince, Inc.

6.4.1 Crown Prince, Inc. Sitios de Producción de Atún Enlatado y área servida

6.4.2 Crown Prince, Inc. Descripción, Visión General del Negocio e Ingresos Totales

6.4.3 Crown Prince, Inc. Ventas de Atún Enlatado, Ingresos y Margen Bruto (2015-2020)

6.4.4 Productos de Crown Prince, Inc. ofrecidos

6.4.5 Crown Prince, Inc. Desarrollo reciente

6.5 Mar Natural

6.5.1 Sitios de producción de atún enlatado natural

6.5.2 Descripción del Mar Natural, Visión General del Negocio e Ingresos Totales

6.5.3 Ventas de atún enlatado en mar natural, ingresos y margen bruto (2015-2020)

6.5.4 Productos naturales del mar ofrecidos

6.5.5 Desarrollo reciente del mar natural

6.6 Planeta Salvaje

6.6.1 Wild Planet Enlated Sitios de Producción de Atún y área servida

6.6.2 Descripción de planetas salvajes, visión general del negocio e ingresos totales

6.6.3 Wild Planet Canned Tuna Sales, Revenue and Gross Margin (2015-2020)

6.6.4 Productos Wild Planet ofrecidos

6.6.5 Planeta salvaje Desarrollo reciente

6.7 Atún Americano

6.6.1 Sitios y zonas de producción de atún enlatado con atún americano

6.6.2 Descripción del atún americano, Visión general del negocio e Ingresos totales

6.6.3 Ventas de Atún Americano Enlatado, Ingresos y Margen Bruto (2015-2020)

6.4.4 Productos americanos de atún ofrecidos

6.7.5 Atún Americano Desarrollo Reciente

6.8 Century Pacific Food

6.8.1 Sitios y área de producción de atún enlatado para alimentos del Pacífico

6.8.2 Descripción de los alimentos del Pacífico, Visión general del negocio y ingresos totales

6.8.3 Century Pacific Food Canned Tuna Sales, Revenue and Gross Margin (2015-2020)

6.8.4 Se ofrecen productos alimenticios del Pacífico del siglo

6.8.5 Siglo Pacífico Desarrollo reciente de los alimentos

6.9 Frinsa del Noroeste

6.9.1 Frinsa del Noroeste Sitios de Producción de Atún Enlatado y área servida

6.9.2 Frinsa del Noroeste Descripción, Visión General del Negocio e Ingresos Totales

6.9.3 Ventas de Atún Enate Frinsa del Noroeste, Ingresos y Margen Bruto (2015-2020)

6.9.4 Productos Frinsa del Noroeste Ofrecidos

6.9.5 Frinsa del Noroeste Desarrollo reciente

6.10 Hagoromo

6.10.1 Sitios y zonas de producción de atún enlatados hagoromo

6.10.2 Descripción de Hagoromo, Visión General del Negocio e Ingresos Totales

6.10.3 Ventas de atún enlatado Hagoromo, Ingresos y Margen Bruto (2015-2020)

6.10.4 Productos Hagoromo ofrecidos

6.10.5 Desarrollo reciente de Hagoromo

Continuó….

