DGE AI SOFTWARE MARKET: GLOBAL KEY PLAYERS, TRENDS, SHARE, INDUSTRY SIZE, GROWTH, OPPORTUNITIES, FORECAST TO 2025

Une nouvelle étude de marché, intitulée «Edge AI Software Market UpcomingTrends, Growth Drivers and Challenges » a été présentée sur WiseGuyReports.

Ce rapport fournit une étude approfondie de “Edge AI Software Market” à l’aide de l’analyse SWOT c’est-à-dire la force, la faiblesse, les opportunités et la menace pour l’organisation. Le rapport Edge AI Software Market fournit également une enquête approfondie sur les principaux acteurs du marché qui est basée sur les différents objectifs d’une organisation tels que le profilage, les grandes lignes du produit, la quantité de production, les matières premières requises et la santé financière de l’organisation.

Ce rapport de marché offre une analyse complète du marché mondial des logiciels Edge AI. Ce rapport s’est concentré sur la croissance passée et actuelle du marché Edge AI Software à l’échelle mondiale. La recherche mondiale sur Global Edge AI Software Industry présente une vue d’ensemble du marché, les détails du produit, la classification, la concentration du marché et l’étude de maturité. La valeur marchande et le taux de croissance de 2019-2025 ainsi que les estimations de la taille de l’industrie sont expliqués.

Ce rapport se concentre sur l’état global de Edge AI Software, les prévisions futures, les opportunités de croissance, le marché clé et les principaux acteurs. Les objectifs de l’étude sont de présenter le développement de edge AI Software en Amérique du Nord, en Europe, en Chine, au Japon, en Asie du Sud-Est, en Inde et en Amérique centrale et du Sud.

Les principaux acteurs couverts dans cette étude

Ibm

Microsoft

Intel

Google

Tibco

Cloudera (En)

Nutanix Nutanix

Systèmes Foghorn

Nager. Ai (AI)

Anagog Anagog

Tact.ai

Bragi Bragi

XNOR. Ai (AI)

Octonion (Octonion)

Veea inc.

Imagimob (Imagimob)

segment de marché par type, le produit peut être divisé en

Outils logiciels

Plates-formes

Segment de marché par application, divisé en

Véhicules autonomes

Gestion de l’accès

Surveillance vidéo

Surveillance à distance et maintenance prédictive

Télémétrie

Autres

Segment de marché par Régions/Pays, ce rapport couvre

Amérique du Nord

Europe

Chine

Japon

Asie du Sud-Est

Inde

Amérique centrale et du Sud

Principaux points clés du tableau du contenu

1 Aperçu du rapport

1.1 Portée de l’étude

1.2 Principaux segments de marché

1.3 Joueurs couverts: Classement par Edge AI Software Revenue

1.4 Analyse du marché par type

1.4.1 Global Edge AI Software Market Size Growth Rate by Type: 2020 VS 2026

1.4.2 Outils logiciels

1.4.3 Plateformes

1.5 Marché par application

1.5.1 Global Edge AI Software Market Share by Application: 2020 VS 2026

1.5.2 Véhicules autonomes

1.5.3 Gestion de l’accès

1.5.4 Surveillance vidéo

1.5.5 Surveillance à distance et maintenance prédictive

1.5.6 Télémétrie

1.5.7 Autres

1.6 Objectifs d’étude

1.7 Années considérées

2 Tendances de la croissance mondiale par régions

2.1 Edge AI Software Market Perspective (2015-2026)

2.2 Tendances de croissance des logiciels D’IA par régions

2.2.1 Edge AI Software Market Size by Regions: 2015 VS 2020 VS 2026

2.2.2 Edge AI Software Historic Market Share by Regions (2015-2020)

2.2.3 Edge AI Software Forecasted Market Size by Regions (2021-2026)

2.3 Tendances de l’industrie et stratégie de croissance

2.3.1 Tendances du marché

2.3.2 Moteurs du marché

2.3.3 Défis du marché

2.3.4 Analyse des cinq forces de Porter

2.3.5 Stratégie de croissance du marché des logiciels Edge AI

2.3.6 Entrevues primaires avec Key Edge AI Software Players (Opinion Leaders)

….

Profils 13Joueurs clés

13.1 IBM (EN anglais seulement)

13.1.1 Ibm Company Details

13.1.2 Aperçu de l’activité IBM et son chiffre d’affaires total

13.1.3 Introduction du logiciel IBM Edge AI

13.1.4 Ibm Revenue in Edge AI Software Business (2015-2020))

13.1.5 IBM Développement récent

13.2 Microsoft (en)

13.2.1 Microsoft Company Détails

13.2.2 Microsoft Business Overview et son chiffre d’affaires total

13.2.3 Microsoft Edge AI Software Introduction

13.2.4 Chiffre d’affaires Microsoft dans Edge AI Software Business (2015-2020)

13.2.5 Microsoft Développement récent

13.3 Intel (Intel)

13.3.1 Intel Company Détails

13.3.2 Aperçu de l’activité Intel et son chiffre d’affaires total

13.3.3 Intel Edge AI Software Introduction

13.3.4 Intel Revenue in Edge AI Software Business (2015-2020)

13.3.5 Intel Développement récent

13.4 Google (en)

13.4.1 Google Company Détails

/ 13.4.2 Aperçu de l’activité google et son chiffre d’affaires total

13.4.3 Introduction de logiciels Google Edge AI

13.4.4 Revenus Google dans Edge AI Software Business (2015-2020)

13.4.5 Développement récent de Google

13.5 TIBCO

13.5.1 Détails de la société TIBCO

13.5.2 Aperçu de l’activité de TIBCO et son chiffre d’affaires total

13.5.3 Introduction du logiciel TIBCO Edge AI

13.5.4 Chiffre d’affaires TIBCO dans Edge AI Software Business (2015-2020)

13.5.5 TIBCO Développement récent

13.6 Cloudera (Cloudera)

13.6.1 Cloudera Company Détails

13.6.2 Aperçu de l’activité Cloudera et son chiffre d’affaires total

13.6.3 Cloudera Edge AI Software Introduction

13.6.4 Chiffre d’affaires Cloudera dans Edge AI Software Business (2015-2020)

13.6.5 Cloudera Développement récent

13.7 Nutanix

13.7.1 Détails de la société Nutanix

13.7.2 Aperçu de l’activité de Nutanix et son chiffre d’affaires total

13.7.3 Introduction du logiciel Nutanix Edge AI

13.7.4 Chiffre d’affaires Nutanix dans Edge AI Software Business (2015-2020)

13.7.5 Nutanix Développement récent

13.8 Systèmes Foghorn

13.8.1 Foghorn Systems Company Détails

13.8.2 Aperçu de l’activité de Foghorn Systems et son chiffre d’affaires total

13.8.3 Foghorn Systems Edge AI Software Introduction

13.8.4 Foghorn Systems Revenue in Edge AI Software Business (2015-2020)

13.8.5 Foghorn Systems Développement récent

13.9 NAGER. Ai (AI)

13.9.1 NAGER. Détails de la société AI

13.9.2 NAGER. Aperçu de l’activité AI et son chiffre d’affaires total

13.9.3 NAGER. Introduction logicielle AI Edge AI

13.9.4 NAGER. Revenus AI dans Edge AI Software Business (2015-2020)

13.9.5 NAGER. Développement récent de l’IA

13.10 Anagog

13.10.1 Anagog Company Détails

13.10.2 Aperçu de l’activité anagog et son chiffre d’affaires total

13.10.3 Introduction de logiciels Anagog Edge AI

13.10.4 Revenus d’Anagog dans Edge AI Software Business (2015-2020)

13.10.5 Anagog Développement récent

13.11 Tact.ai

13.12 Bragi

13.13 XNOR. Ai (AI)

13.14 Octonion

13.15 Veea inc.

13.16 Imagimob

Continué….

À n'importe quelle requête

